Diyarbakır'da feci kaza... Yük treni belediye otobüsüne çarptı!
Kayapınar ilçesinde bariyerler kapalı iken sürücüsünün hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı belediye otobüsüne, yük treni çarptı. Can kaybının yaşanmadığı kazada, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Mezopotamya Bulvarı’ndaki hemzemin geçitte sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Diyarbakır'dan Mardin Mazıdağı ilçesine giden yük treni, bariyerleri kapalı iken hemzemin geçitten geçmeye çalışan İ.K. idaresindeki belediye otobüsüne çarptı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüsten dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı otobüs, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Etiketler: #belediye otobüsü #diyarbakır #hemzemin #yük treni
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