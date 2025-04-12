Diyarbakır'da feci kaza... Yük treni belediye otobüsüne çarptı!

Yayınlanma: 12.04.2025 - 14:32

Güncelleme: 12.04.2025 - 14:32

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Mezopotamya Bulvarı’ndaki hemzemin geçitte sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Diyarbakır'dan Mardin Mazıdağı ilçesine giden yük treni, bariyerleri kapalı iken hemzemin geçitten geçmeye çalışan İ.K. idaresindeki belediye otobüsüne çarptı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüsten dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı otobüs, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.