Yer Kayseri: 'Polisim' dedi, 560 bin TL değerinde ziynet eşyası dolandırdı

Kayseri’de yaşlı adamı telefonla arayarak kendini polis olarak tanıtıp 560 bin TL değerinde ziynet eşyasını dolandıran şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 21:51
Yer Kayseri: 'Polisim' dedi, 560 bin TL değerinde ziynet eşyası dolandırdı
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Kayseri’de bir dolandırıcı, 70 yaşındaki adamı arayarak kendini polis olarak tanıttı. Bu yöntemle yaşlı adamın 560 bin TL değerindeki ziynet eşyasını dolandıran şüpheli, altınları aldıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 178 saatlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra şüphelinin kimliğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelinin yaşlı adamdan altınları aldığı anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.


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