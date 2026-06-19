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Yer Kayseri... Yer Kayseri... Eski site görevlisinden yöneticiye bıçaklı saldırı!

Yer Kayseri... Yer Kayseri... Eski site görevlisinden yöneticiye bıçaklı saldırı!

19.06.2026 10:06:00
Güncellenme:
DHA
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Yer Kayseri... Yer Kayseri... Eski site görevlisinden yöneticiye bıçaklı saldırı!

Kayseri'de eski site görevlisi, fatura borcunu ödemesini isteyen site yöneticisi M.Ü.’yü (43) çıkan tartışmada bıçakla yaraladı.
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Olay, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Seyyid Burhanettin Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan bir sitede yöneticilik yapan M.Ü. ile faturalarını ödemeyip kaldığı evden ayrılan henüz ismi öğrenilemeyen eski bina görevlisi arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

BIÇAKLA YARALAYIP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Arbede sırasında eski bina görevlisi, site yöneticisi M.Ü.'yü bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı site yöneticisi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 

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