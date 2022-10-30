Yer Kırıkkale: Kazayı görüp yardıma koştu, ikinci kazaya neden oldu
Kırıkkale'de, iki otomobilin traktöre çarptığı kazaya yardım etmek için duran otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazalarda 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir karayolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. Kırıkkale istikametine gitmekte olan Fehmi Kara yönetimindeki plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Bedri Okatan'ın kullandığı traktörün arkasına takılı pulluğa çarptı.
Daha sonra aynı yönde ilerleyen Ahmet Keleş kontrolündeki otomobil de kazadan dolayı yolun kenarında bekleyen traktöre arkadan çarptı. Bu sırada karşı şeritten Kırşehir istikametine gitmekte olan Şevket Saçak, kazayı görünce 71 AAB 745 plakalı otomobilini yolun kenarına park edip, kazaya yardıma gitti.
Bu sırada Ömer Can Çetiner (23) yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halinde olan otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazalarda, sürücü Ömer Can Çetiner ile araçlarda bulunan Baniye Çetiner (39), Kerem Aras Çetiner (8), Nazmiye Tokay (38), Nagihan Aydın (20), Selma Keleş (64) ve Sahiba Kara (78) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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