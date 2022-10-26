Sosyal medyada paylaşmıştı: Bakırköy'de trafikte makas atan ehliyetsiz sürücüye 10 bin lira ceza

İstanbul Bakırköy D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen ve ehliyetsiz araç kullandığı öğrenilen sürücüye 10 bin 809 lira para cezası verildi.

DHA
26 Ekim 2022 Çarşamba, 11:10
Sosyal medyada paylaşmıştı: Bakırköy'de trafikte makas atan ehliyetsiz sürücüye 10 bin lira ceza
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Bakırköy D-100 Güney Yol İncirli mevkiinde geçen pazar günü trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirerek makas atan sürücünün görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri 34 GZS 39 plakalı araç sürücüsünün H.M.K. isimli kişi olduğunu tespit etti.

  • Sürücüye, 'Makas atmak' maddesinden bin 823 lira,
  • 'Yakın takip' maddesinden 196 lira,
  • 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 196 lira,
  • 'Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek' maddesinden 427 lira,
  • 'Yönetmelikteki trafik kurallarına uymamak' maddesinden 196 lira,
  • 'Cam filmi' maddesinden 427 lira,
  • 'Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliği araç tescil belgesine işletmemek - Helezon yay basık araç' maddesinden 196 lira,
  • 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' maddesinden 3 bin 674 lira, araç sahibine de 3 bin 674 lira olmak üzere toplamda 10 bin 809 lira para cezası verildi.

Trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücü H.M.K.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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