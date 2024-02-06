Yer Kocaeli... Esnafa silah zoruyla senet imzalatan 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nde esnaf Kemal T.'yi işyerinde darbedip, silah zoruyla senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 22:10
Yer Kocaeli... Esnafa silah zoruyla senet imzalatan 4 şüpheli tutuklandı
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Olay, 2 şubat günü Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Kemal T., işyerine gelen kişiler taarfından darbederek, silah zoruyla senet imzalatıldı.

Kemal T.'nin şikayetçi olması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelileri H.İ.S., Y.İ.S., İ.A., M.A.Ö. ve E.Ş., ‘yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlamaları ile gözaltına alındı.

5 KİŞİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden Y.İ.S. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, H.İ.S., İ.A., M.A.Ö. ve E.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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