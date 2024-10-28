Yer Konya... Otomotiv yedek parçası üreten fabrikada korkutan yangın!

Yayınlanma: 28.10.2024 - 15:24

Güncelleme: 28.10.2024 - 15:24

Merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi’ndeki otomotiv yedek parçası üretimi yapan fabrikada sabaha karşı belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

FABRİKA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevler hızlı büyüyüp fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu güçlüklü söndürülürken, fabrikanın büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.