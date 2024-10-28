Asansör boşluğuna atılan sigara izmariti yangına yol açtı

Yayınlanma: 28.10.2024 - 15:05

Güncelleme: 28.10.2024 - 15:05

Yangın, Atatürk Mahallesi Tepe Yolu Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, apartmanın asansör boşluğunda bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bodrum katına inerek yangına müdahale etti. Çöp yığınları ve kâğıt parçalarının yoğun olduğu asansör boşluğunda yangını söndüren ekipler yaklaşık yarım saat süren soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın sonrası çevredekiler rahat bir nefes alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.