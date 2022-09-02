Yer Konyaaltı sahili: Kadının fotoğrafını çektiğini iddia edilen 3 kişi dövüldü

02 Eylül 2022 Cuma, 17:48

Olay, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte oturan bir kadın, yabancı uyruklu kişiler tarafından görüntüsünün çekildiğini söyledi. Bunun üzerine sahildekiler harekete geçti.

Kısa süre içinde 3 şüpheli yakalandı. Dövülen şüpheliler olay yerine gelen polisler tarafından kalabalığın elinden alındı. Yüzlerine ve başlarına çok sayıda darbe alan 3 kişi, önce sağlık kontrolüne ardından da emniyete götürüldü.

Genç kız, şüphelilerden şikayetçi oldu.