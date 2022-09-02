Yer Konyaaltı sahili: Kadının fotoğrafını çektiğini iddia edilen 3 kişi dövüldü
Antalya'da sahilde cep telefonu ile kızların görüntüsünü çektiği iddia edilen yabancı uyruklu 3 kişi, çevredekiler tarafından darbedildi. Polislerin kalabalığın saldırısından kurtardığı şüpheliler, sağlık kontrolü ardından emniyete götürüldü.
Olay, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte oturan bir kadın, yabancı uyruklu kişiler tarafından görüntüsünün çekildiğini söyledi. Bunun üzerine sahildekiler harekete geçti.
Kısa süre içinde 3 şüpheli yakalandı. Dövülen şüpheliler olay yerine gelen polisler tarafından kalabalığın elinden alındı. Yüzlerine ve başlarına çok sayıda darbe alan 3 kişi, önce sağlık kontrolüne ardından da emniyete götürüldü.
Genç kız, şüphelilerden şikayetçi oldu.
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