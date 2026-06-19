Yer: Kütahya... Makara devrildi, iskele çöktü: 2’si ağır 4 işçi yaralandı

Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı’nda bir inşaatta saat 16.00 sıralarında; makaranın devrilmesi sonucu, 4 işçinin bulunduğu iskele çöktü.

İşçiler 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalelerini yaptığı işçiler Mustafa Olgun (46), Abdullah Kaya (60), Hamit Sarı (71) ve Süleyman Türkoğlu (58), Kütahya Şehir ve Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma hastanelerinde tedaviye alındı.

İKİ İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

İşçilerden Türkoğlu ve Sarı’nın durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.