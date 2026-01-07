Yer: Mardin... Sokakta kadın ve çocukları darbeden erkek gözaltına alındı

Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde dün öğleden sonra psikolojik sorunları olduğu öne sürülen erkek, önce kucağında bebek ile sokakta yürüyen kadına saldırdı.
Yere düşen kadın, bebeğine zarar gelmesin diye sıkıca sarılırken, erkek kadına yumruk attı.
Ardından şüpheli, evinin önünde oyun oynayan kız çocuğuna yöneldi. Şüpheliyi gören kız çocuğu evine doğru koşmaya çalıştı.
KIZ ÇOCUĞUNUN BAŞINA YUMRUK ATTI
Ancak erkek, kız çocuğunun başına yumruk attı. Yumruğun şiddetiyle kız çocuğu içeri doğru fırladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Mahalleli tarafından yakalanan saldırgan, polis ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin işlemleri sürüyor.