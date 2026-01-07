Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yer: Mardin... Sokakta kadın ve çocukları darbeden erkek gözaltına alındı

7.01.2026 11:13:00
DHA
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir erkek, sokakta gördüğü kadın ve çocukları darbetti. O anlar kameraya yansırken, psikolojik sorunları olduğu belirtilen erkek gözaltına aldı.

Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde dün öğleden sonra psikolojik sorunları olduğu öne sürülen erkek, önce kucağında bebek ile sokakta yürüyen kadına saldırdı.

Yere düşen kadın, bebeğine zarar gelmesin diye sıkıca sarılırken, erkek kadına yumruk attı.

Ardından şüpheli, evinin önünde oyun oynayan kız çocuğuna yöneldi. Şüpheliyi gören kız çocuğu evine doğru koşmaya çalıştı.

KIZ ÇOCUĞUNUN BAŞINA YUMRUK ATTI

Ancak erkek, kız çocuğunun başına yumruk attı. Yumruğun şiddetiyle kız çocuğu içeri doğru fırladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Mahalleli tarafından yakalanan saldırgan, polis ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin işlemleri sürüyor.

