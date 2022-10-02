Yer: Pendik... Düğün konvoyunda makas atıp, yolu kapattılar
İstanbul Pendik, Kurtköy'de 6 araçtan oluşan düğün konvoyu makas atıp, yoldaki araçların geçişini engelledi. Konvoyun trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.
Kurtköy - Pendik Bağlantı Yolu'nda, 1 Ekim Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında ilerleyen 6 araçlık düğün konvoyu, aralarında makas atarak trafiği tehlikeye soktu. Daha sonra konvoy TEM Otoyolu'na çıkarak Kadıköy istikametinde ilerlemeye başladı.
HERKESİN HATATINI TEHLİKEYE ATTILAR
Konvoydaki araçlar yavaşlayarak yan yana dizilip TEM' deki trafiği de tehlikeye attı.
Konvoyun trafikteki tehlikeli hareketleri başka bir sürücünün cep telefonu tarafından görüntülendi.
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