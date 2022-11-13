Yer Şişli: Bagajdaki çuvalda bulunan kedileri motosikletli fark etti

13 Kasım 2022 Pazar, 10:02

Şişli'de ilerleyen motosiklet sürücüsü Yunus Emre Kaya, park edilmiş, bagajı açık hafif ticari aracın içerisinde bulunan, ağzı bağlı çuvaldan kedi sesleri geldiğini fark etti. Motosikletinden inerek duruma müdahale eden Kaya, çuvalların ağzını açıp 1'i yavru 2 kediyi kurtardı. Araç sürücüsü aracın şirket aracı olduğunu söyleyerek kendisini savundu.

Kedileri çuvaldan çıkardıktan sonra sokağa salan motosiklet sürücüsü Kaya, "Aracını yol kenarında sağa çekmiş bagajı açık bir şekilde duruyordu. Ben 50 metre gerisindeydim, araca yaklaşınca çuvalların içerisinde hareket olduğunu fark ettim. Yanına yaklaştığımda da kedilerin seslerini duydum. Daha sonra motorumdan inerek olaya müdahale etmeye çalıştım. Kedilerin nerden geldiğini sorduğumda bilmediğini, aracın şirket aracı olduğunu söyledi" dedi.

Kaya, sözlerinin devamında "Çuvalların ağzı bağlıydı, ben videoyu çekmeden önce ağızlarını açtım. Ben video çektiğim esnada sürücü bana engel olmaya çalışıyordu, çekmememi söylüyordu. Ben kedileri kurtardıktan sonra kendisine 'yazıklar olsu'n dedim ve yoluma devam ettim. Bu hayvanlar zaten sokakta zor bir hayat geçiriyor. Biz de daha fazla zorlaştırmayalım" ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Kaya, aracın sürücüsü hakkında işlem yapılmasını istedi.

