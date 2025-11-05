Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yer Şişli Harbiye: ‘Bana ne' dedi, taksi ücretini ödemedi

5.11.2025 12:05:00
Şişli'de taksiye binen iki kadın iddiaya göre yoldayken tartışmaya başlayarak kavga etti. Kadınlardan biri kavganın ardından taksiden inerken, diğeri varış noktasına gelince "Bu ücreti ben ödemem, o ödesin. Bana ne" diyerek kaçtı. Kadının ücret ödemediği ve taksicinin isyan ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şişli Harbiye Mahallesi'nde iki kadın taksiye bindi. Kadınlar, Gayrettepe'de gitmek istedikleri yeri söyledikten sonra taksici yola çıktı.

Yolda aralarında çıkan tartışmanın ardından bir kadın taksiden indi. Diğer kadın ise, taksiciye Maslak'a gitmek istediğini belirtti.

Varış noktasına gelindiğinde kadın, "Bu ücreti ben ödemem, o ödesin" diyerek karşı çıktı. Taksici "Nereden bulacağım ben onu?" diye sorduğunda, "Bana ne" diyerek araçtan inip ücret ödemeden kaçtı. İki kadının da ücretini ödemediği taksici isyan etti.

Kadının taksiciye ücret ödemen uzaklaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

