Yer: Şişli... Park yeri için esnafla tartışan sürücü yolu trafiğe kapattı
İstanbul Şişli'de park yeri nedeniyle esnafla tartışan otomobil sürücüsü, yarım saat süresince yolu trafiğe kapattı.
Merkez Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında park yeri nedeniyle esnafla tartışan sürücü, otomobilini yarım saat süresince yol ortasında bıraktı. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle diğer sürücüler duruma tepki gösterdi.
SÜRÜCÜYE BAŞKA PARK YERİ BULDULAR
Tepkilere aldırış etmeyen sürücü, park etmesine izin vermeyen esnafla tartışmayı sürdürdü.
Sürücüye aynı sokakta başka bir park yeri bulunarak, yol trafiğe açıldı.
Sürücünün yolun ortasında otomobilini bırakıp esnaf ile tartışması ve diğer sürücülerin duruma tepki göstermesi cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.
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