Yer Sultangazi... Sohbet ederken önce güldü sonra ateş etti!
Sultangazi'de bir şüpheli, takip ettiği kişinin peşinden işyerine kadar geldi. İşyerinin önünde bu kişi ile sohbet eden şüpheli, bir süre güldükten sonra silahla ateş ederek karnından vurdu.
Olay, 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Evden çıkarak cadde üzerinde yürüyen kişiyi, bu sırada başka bir kişi takip etmeye başladı. Cadde üzerindeki tekel bayisine giren kişi, bir süre burada oyalandı.
İşyerinin kapısının önüne geldiği sırada kendisini takip eden kişi yanına geldi. Burada sohbet eden ve gülen kişi bir anda silahı çıkararak takip ettiği kişinin karnına ateş etti.
Saldırı sonrası şüpheli koşarak olay yerinden kaçarken yaralanan kişi içeri tekel bayisine girdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde işyerinin kapısında duran kişinin yanına gelen saldırganın sohbet ettiği, sohbet sırasında önce güldüğü daha sonra üzerindeki silahı çıkararak, kapı önündeki kişiye ateş ettiği görülüyor.
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