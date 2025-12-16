Yer: Sultangazi... Sokakta rögar tıkandı: 3 katlı binanın bodrum katını su bastı!

Cebeci Mahallesi 2544. Sokak'taki rögarın tıkanması üzerine 13 Aralık'ta 3 katlı binanın bodrum katını su bastı.

Dairede yaşayan Suriyeli ailenin yardım istediği Engin Çağır, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ni (İSKİ) çok kez arayarak arıza kaydı oluşturdu. İhbar üzerine adrese gelen ekiplerin, arızayı gidermeden olay yerinden ayrıldığı iddia edildi.

Yaz aylarında oturma yeri, kış aylarında ise depo olarak kullanıldığı öğrenilen bodrum katta su seviyesinin giderek arttığını söyleyen binadaki kişiler, ekiplerin müdahale etmesini beklediklerini söyledi.

'HİÇ KİMSE İLGİLENMİYOR'

Binada yaşayan Engin Çağır, "Ben evdeydim, bizim üst komşu aynı zamanda ev sahibi, su aktığını söyledi. Bodrum katta kalan Suriye uyruklu kişi, kendisini ifade edemedikleri için bana geldi. Ben geldiğimde saat 17.00 sıralarıydı. Sol tarafta rögardan su sızdığını fark ettik. İSKİ'yi aradım. Benim dün 17.00'dan beri her yarım saatte bir kaydım var. Saat 21.00 gibi İSKİ'den 2 kişi geldi. Baktılar, 'Bizlik bir konu değil, kanalı temizlemeleri için kayıt oluşturacağız' dediler ve gittiler. Ben tekrar aradım, 01.00 - 01.15'e kadar benim kaydım var. Bugün saat 17.00 gibi kanalizasyon aracı geldi. Araçtan baktılar, kanalizasyona hortum attılar. 'Bizim aracımız küçük, biz bu işi çözemiyoruz yarın sabah için büyük araç talep edeceğiz' diye söyleyip gittiler. Hiç kimse ilgilenmiyor. Gelenler de zaten 'Bizlik bir şey yok, biz müdahale edemiyoruz, başkası gelecek' diye hep erteliyorlar. Cadde üzerindeki ana arterdeki rögarın kapanmasından dolayı bizim rögara su doluyor. Oradaki su da buraya akıyor" şeklinde konuştu.