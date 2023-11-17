Eskişehir’de 5 kilo 325 gram esrar ele geçirildi

Eskişehir’de polis ekiplerince yapılan operasyonda 5 kilo 325 gram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 17.11.2023 - 17:58
Eskişehir’de 5 kilo 325 gram esrar ele geçirildi
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Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente uyuşturucu madde girişinin engellenmesi ve torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 5 kilo 325 gram esrar, 1 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda 2 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. ve C.K. isimli şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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