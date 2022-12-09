Yer Trabzon... Jigolo olmak isteyince binlerce lirasından oldu
Trabzon'da 57 yaşındaki M.K. isimli şahıs, jigolo olmak için sosyal medyada gördüğü bir bağlantıya tıkladı. Daha sonra kayıt için gerekli miktarı bankadan havale eden M.K. dolandırıldığını fark etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan M.K. (57) adlı yurttaş, iddiaya göre sosyal medyada gördüğü jigolo başvuru formunu doldurdu.
M.K., daha sonra internet sitesi adına telefonla kendisini arayan kişinin kayıt işlemleri için 74 Bin Türk Lirası istemesi üzerine bu parayı dolandırıcıların banka hesabına yatırdı.
Ancak M.K.'nin bu aşamadan sonra ilgili site ile iletişimi kesildi. Dolandırıldığını anlayan M.K., bunun üzerine polisin yolunu tuttu.
Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran M.K., jigolo sitesi yetkilileri hakkında dolandırıcılık suçundan şikâyetçi oldu.
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