Yer Trabzon... Jigolo olmak isteyince binlerce lirasından oldu

09 Aralık 2022 Cuma, 14:32

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan M.K. (57) adlı yurttaş, iddiaya göre sosyal medyada gördüğü jigolo başvuru formunu doldurdu.

M.K., daha sonra internet sitesi adına telefonla kendisini arayan kişinin kayıt işlemleri için 74 Bin Türk Lirası istemesi üzerine bu parayı dolandırıcıların banka hesabına yatırdı.

Ancak M.K.'nin bu aşamadan sonra ilgili site ile iletişimi kesildi. Dolandırıldığını anlayan M.K., bunun üzerine polisin yolunu tuttu.

Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran M.K., jigolo sitesi yetkilileri hakkında dolandırıcılık suçundan şikâyetçi oldu.