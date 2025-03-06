Yer Yalova... Dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

Yalova'da zabıta ekipleri tarafından düzenlenen dilenci operasyonunda yakalanan dilencinin üst aramasında 164 bin lira ve bir miktar döviz ele geçirildi.

Yer Yalova... Dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
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AA
Yayınlanma: 06.03.2025 - 13:46

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazaryeri ve İDO İskelesi çevresinde dilencilik yaptığı tespit edilen M.P'yi yakaladı.

Zabıta Karakolu'na götürülen M.P'nin üst aramasında, 164 bin 125 lira ile 10 Avro ve 5 dolar çıkarken, paraları sayabilmek için ise 6 zabıta personeli görev aldı.

Dilencilik yaparak elde edilen paralarla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Paralara, tutanakla zabıta tarafından el konuldu.


Etiketler: #Yalova #Dilenci

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