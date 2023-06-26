Döviz kuru vurdu: Eczanelerde ilaç yok

Yayınlanma: 26.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.06.2023 - 03:00

Türkiye’de son dönemlerde yaşanan ilaç krizi her geçen gün büyüyor. Yaşanan sıkıntıyı hafifletmek adına geçen şubatta yapılacak olan fiyat güncellemeleri erkene çekilse de eczanelerde çoğu ilaç bulunamaz hale geldi. Hastalar ilaçlarını birden fazla eczane dolaşarak bulmaya çalışıyor.

Göz damlalarından antibiyotiklere, kanser ilaçlarından ağrı kesicilere kadar yaşanan ilaç bulamama sorunu yurtttaşın sağlığını da tehlikeye atıyor. Kur farkı nedeniyle de ilaçların tedarik aşamasında sıkıntıların arttığını söyleyen eczacılar, bu sıkıntının daha da büyüyeceğini öngörüyor. Yaşanan ilaç tedariki problemini eczacılar Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Eczacı Zeynep Maden, “Döviz kurundan yüzde yüz etkilendik. Bu sorunun artmasını destekledi. İthal ürünlerin gelememesi, depolarda bekletilmesi, zam geçişlerini beklemek de bu duruma etki ediyor. Böyle devam edecek diye düşünüyoruz. Her ilaç kategorisinde aynı sorun var. Göz damlalarında bile bu sorunları yaşıyoruz. Az önce de bir hasta geldi ve istediği ilaç yoktu. Bu sorun daha da kötüye gidiyor” dedi.

Eczacı Ezgi İğneci de çoğu ilacı temin edemediklerini ifade etti. Kur farkı nedeniyle yaşanan sorunun daha da büyüyeceğini öngören İğneci, “Önceden olmayan bir ilaç grubu vardı şimdi olanlar da yok durumunda neredeyse. En basit alerji ilacını bile bulamıyoruz artık. Bu sıkıntı zaten yaşanıyordu şimdi kur ile birlikte iyice bu sıkıntı artacak” diye konuştu.

Eczacı Hazar Karabağ ise özellikle antibiyotiklerde tedarik sıkıntısının yaşandığını ifade etti. Karabağ eczaneye gelen yurttaşların ilaç bulamamasına ilişkin ise “İnsanlar artık ilaç bulamamaya alıştılar, bulunca da sevinir hale geldiler” diye konuştu.

‘BU İŞ YÜRÜMEZ’

İstanbul Eczacılar Odası Genel Sekreteri Zeki Salih Özcan da yapılan fiyat güncellemesiyle şu anki kur fiyatları arasındaki farkın büyüdüğünü söyledi. Özcan, “Eczanelerde ilaç bulamama sıkıntısı kurun etkisiyle daha da büyüyecek. Sadece kura bağlı bir sistemle bu işin yürümeyeceği ortada” diye konuştu. Özcan, yaşanan sorunun giderebilmesi için ilaç fiyat kararnamesi yönteminin değiştirilmesi gerektiğini de ifade etti.

(Gamze Akkuş İlgezdi)



‘ÖNLEM ALINMALI’

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, dövizdeki yükselişin ilaç üreticilerine etkisine değindi. “İlaç üreticileri artan kur yüzünden hammadde alamaz ve ilaç yapamaz duruma geldiklerini söylüyor. Önlem alınmazsa yerli ilaç endüstrisinin yok olacağını kaydediyorlar. Bir an önce gerekli tedbirler alınmalı” dedi.