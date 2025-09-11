Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yerde hareketsiz yatan keçiye dokununca hayatını kaybetti!

Yerde hareketsiz yatan keçiye dokununca hayatını kaybetti!

11.09.2025 15:42:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Yerde hareketsiz yatan keçiye dokununca hayatını kaybetti!

Diyarbakır'da bahçelerindeki elektrik direğinin yanında hareketsiz yatan keçiyi kaldırmak için dokunan Pervin Altaş, akıma kapılarak hayatını kaybetti. Keçinin de akıma kapılıp öldüğü tespit edildi.

Yenişehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde 9 Eylül’de akşam saatlerinde feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Pervin Altaş (22), besledikleri keçilerden birinin evlerinin bahçesindeki elektrik direğin yanında ıslak zeminde hareketsiz yattığını gördü. Altaş, keçiye dokunduğu sırada elektrik akımına kapılarak, yere yığıldı.

Diğer aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Pervin Altaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Pervin Altaş’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Keçinin de akıma kapıldığı ve öldüğü belirlenirken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #diyarbakır #Keçi #Elektrik akımı

İlgili Haberler

Elektrik akımına kapılan adam öldü
Elektrik akımına kapılan adam öldü Manisa’nın Selendi ilçesinde elektrik akımına kapılan Ömer Fahri Yılmazgüneş, hayatını kaybetti.
Kum ocağında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Kum ocağında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Adıyaman'daki bir kum ocağında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.