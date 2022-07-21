Yerebatan Sarnıcı nerede? Yerebatan Sarnıcı açık mı? Yerebatan Sarnıcı girişi ücreti ne kadar?

21 Temmuz 2022 Perşembe, 18:17

İstanbul’un eşsiz tarihsel yapılarından ve turistik merkezlerinden olan Yerebatan Sarnıcı’nın restorasyonu tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye mülkiyetinde yer alan tarihi Yerebatan Sarnıcı’ndaki çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

YEREBATAN SARNICI NEDİR?

Yerebatan Sarnıcı, Bizans imparatoru I. Justinianus (527-565) tarafından yaptırılmıştır. Suyun içinden yükselen pek çok mermer sütun nedeniyle halk arasında Yerebatan Sarayı olarak isimlendirilmektedir. Sarnıcın bulunduğu yerde daha önce bir bazilika bulunduğundan ötürü yapı Bazilika Sarnıcı olarak da adlandırılır. Ayrıca sarnıç Dan Brown'un Cehennem adlı romanına da konu olmuştur.

Hâlihazırda İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş. tarafından işletilen Yerebatan Sarnıcı, müze olmanın yanında ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır.

YEREBATAN SARNICI NEREDE?

Yerebatan Sarnıcı İstanbul'un Sultanahmet ilçesinde yer almaktadır. Ayasofya ve Sultanahmet Camii'si ile ayı konumda yer alır alır ve yürüme mesafesinde ulaşımı bulunmaktadır.

YEREBATAN SARNICI AÇIK MI?

Uzun süredir restorasyon aşamasında olan Yerebatan Sarnıcı 22 Temmuz 2022 Cuma günü itibariyle ziyaretçilere açılacak.

YEREBATAN SARNICI GİRİŞİ ÜCRETİ NE KADAR?

İBB Kültür AŞ’de yer alan bilgilere göre 2022 yılında sarnıca giriş ücretleri şöyle;

Yerli Ziyaretçi: 50,00 TL

Yabancı Ziyaretçi: 190,00 TL

Öğrenci, Öğretmen ve Askeri Personel: 20,00 TL

* Kredi kartı ve nakit TL geçerlidir. Döviz kabul edilmemektedir.

* Kurum Kültür Bakanlığı’na bağlı olmadığı için Müze Kart geçmez.