Yerel gazeteleri bitirecek uygulama!

14 Ekim 2021 Perşembe, 02:00

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 15. maddesinde yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca verilen resmi ilanların artık gazeteler yerine bakanlığın resmi sitesinde yer almasına ilişkin düzenleme tepki çekti.

Uygulamanın yerel gazetelerde yüzde 10 ila 15 aralığında gelir kaybına neden olacağını belirten İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, ulusal gazeteler üzerinde kurulan kontrol mekanizmasının yerele de indirgenmek istendiğini vurguladı. Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin de “Yerel basının hayatiyeti büyük oranda Basın İlan Kurumu sistemi ile verilen resmi ilanlara bağlıdır. Bunun adı basına kelepçedir” dedi.

Söz konusu tasarıda; CHP ve diğer muhalefet milletvekillerinin tepkileri sonucu dün akşam saatlerinde değişikliğe gidildi. Sağlanan uzlaşma sonucunda, resmi ilanların hem bakanlığın sitesinde hem de gazetelerde yayımlanacağı belirtildi.

