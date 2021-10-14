Yerel gazeteleri bitirecek uygulama!
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçtikten sonra Genel Kurul'a gelen Vergi Usul Kanunu'nun 15. maddesi birçok yerel gazetenin kapanmasına yol açacak. CHP grubu adına söz alan Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin düzenlemenin geri çekilmesini istedi.
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 15. maddesinde yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca verilen resmi ilanların artık gazeteler yerine bakanlığın resmi sitesinde yer almasına ilişkin düzenleme tepki çekti.
Uygulamanın yerel gazetelerde yüzde 10 ila 15 aralığında gelir kaybına neden olacağını belirten İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, ulusal gazeteler üzerinde kurulan kontrol mekanizmasının yerele de indirgenmek istendiğini vurguladı. Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin de “Yerel basının hayatiyeti büyük oranda Basın İlan Kurumu sistemi ile verilen resmi ilanlara bağlıdır. Bunun adı basına kelepçedir” dedi.
Söz
konusu tasarıda; CHP ve diğer muhalefet milletvekillerinin tepkileri sonucu
dün akşam saatlerinde değişikliğe gidildi. Sağlanan uzlaşma sonucunda, resmi
ilanların hem bakanlığın sitesinde hem
de gazetelerde yayımlanacağı belirtildi.
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