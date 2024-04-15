Yerel seçim görevli paraları yattı mı? Sandık görevlisi ücreti ne zaman verilecek? Sandık görevlisi ücreti ne kadar?

31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde görev alan sandık görevlileri ödemelerin ne zaman yatıp yatmayacağını araştırıyor. Sandık oy sayımı ve oy kullanım anında görevli olanlar, YSK tarafından seçim paralarını alabilecekler. Peki, Yerel seçim görevli paraları yattı mı? Sandık görevlisi ücreti ne zaman verilecek? Sandık görevlisi ücreti ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 11:40
Yerel seçim görevli paraları yattı mı? Sandık görevlisi ücreti ne zaman verilecek? Sandık görevlisi ücreti ne kadar?
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31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde görev alanlar, ödeme tarihilerini merak ediyor. Peki, Yerel seçim görevli paraları yattı mı? Sandık görevlisi ücreti ne zaman verilecek? Sandık görevlisi ücreti ne kadar?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlileri, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurma, kimlik kontrol, pusula ve mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getirdi. Mahalli İdareler Seçimi'nde görev alan sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağı da merak ediliyor. Konu ile ilgili olarak resmi bir açıklama bulunmuyor. Sandık görevlisi ücretlerinin önümüzdeki haftalarda yatırılması bekleniyor.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alan sandık görevlileri ücreti ödeme tarihi araştırılıyor. Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.


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