Yerel seçime 18 gün kalmışken usulsüzlükler de ortaya çıkmaya başladı: Bir hanede 2 bin 99 seçmen

Yayınlanma: 14.03.2024 - 07:54

Güncelleme: 14.03.2024 - 07:54

4 Ocak itibarıyla seçmen listeleri mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarıldı. Listelerdeki şüpheli seçmenlere karşı CHP harekete geçti.

Siirt merkezde aralarında Özel Harekât Siirt Şube Müdürlüğü’nün de olduğu dört adreste tam 6 bin 643 seçmen kaydedildiği tespit edildi. Bu adreslerden Yenimahalle Cengiz Topel Caddesi 40 numaraya 2 bin 99 kişi, Doğan Mahallesi’nde bulunan Abdurrahman Kavak Caddesi 75 numarada bulunan Özel Harekât Siirt Şube Müdürlüğü’ne 1989 kişi, Barış Mahallesi Hükümet Bulvarı 12 numara birinci daireye 1806 kişi, ikinci daireye ise 749 kişi seçmen olarak kaydedildi. Siirt’te toplamda 7 bin 508 şüphe uyandıran seçmen olduğu öğrenildi.

CHP Siirt İl Başkanı Enver Güneş ilçe seçim kuruluna itiraz etti ancak itiraz, “Hayali seçmen değildir. Kolluk kuvveti aracılığıyla söz konusu kişiler yerinde tespit edilmiştir” gerekçesiyle ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

5 İLDE ŞÜPHELİ DURUM



CHP seçmen hareketi verilerine göre belirli kriterlere sahip beş ilin merkezindeki şüpheli seçmen sayıları şu şekilde:

*Siirt merkez: 7 bin 508

*Kars merkez: 3 bin 810 erkek, 29 kadın

*Ağrı merkez: 4 bin 603 erkek, 109 kadın

*Şırnak merkez: 7 bin 260 erkek, 126 kadın

*Iğdır merkez: 4 bin 114 erkek

