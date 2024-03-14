Yerel seçime 18 gün kalmışken usulsüzlükler de ortaya çıkmaya başladı: Bir hanede 2 bin 99 seçmen

Siirt merkezde aralarında Özel Harekât Siirt Şube Müdürlüğü’nün de olduğu 4 adrese tam 6 bin 643 seçmen kaydedildiği tespit edildi. CHP Siirt İl Başkanı Enver Güneş'in ilçe seçim kuruluna itirazı ise, reddedildi.

Nagihan Yılkın
Yayınlanma: 14.03.2024 - 07:54
Yerel seçime 18 gün kalmışken usulsüzlükler de ortaya çıkmaya başladı: Bir hanede 2 bin 99 seçmen
Abone Ol google-news

4 Ocak itibarıyla seçmen listeleri mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarıldı. Listelerdeki şüpheli seçmenlere karşı CHP harekete geçti.

Siirt merkezde aralarında Özel Harekât Siirt Şube Müdürlüğü’nün de olduğu dört adreste tam 6 bin 643 seçmen kaydedildiği tespit edildi. Bu adreslerden Yenimahalle Cengiz Topel Caddesi 40 numaraya 2 bin 99 kişi, Doğan Mahallesi’nde bulunan Abdurrahman Kavak Caddesi 75 numarada bulunan Özel Harekât Siirt Şube Müdürlüğü’ne 1989 kişi, Barış Mahallesi Hükümet Bulvarı 12 numara birinci daireye 1806 kişi, ikinci daireye ise 749 kişi seçmen olarak kaydedildi. Siirt’te toplamda 7 bin 508 şüphe uyandıran seçmen olduğu öğrenildi.

CHP Siirt İl Başkanı Enver Güneş ilçe seçim kuruluna itiraz etti ancak itiraz, “Hayali seçmen değildir. Kolluk kuvveti aracılığıyla söz konusu kişiler yerinde tespit edilmiştir” gerekçesiyle ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

5 İLDE ŞÜPHELİ DURUM

CHP seçmen hareketi verilerine göre belirli kriterlere sahip beş ilin merkezindeki şüpheli seçmen sayıları şu şekilde:

*Siirt merkez: 7 bin 508

*Kars merkez: 3 bin 810 erkek, 29 kadın

*Ağrı merkez: 4 bin 603 erkek, 109 kadın

*Şırnak merkez: 7 bin 260 erkek, 126 kadın

*Iğdır merkez: 4 bin 114 erkek


hayali seçmen haberleri Seçim haberleri seçmen haberleri Siirt haberleri Yüksek Seçim Kurulu haberleri

İlgili Haberler

Aydın Erdem: Mayıs 2023 seçimlerinden sonra her iki seçmenden biri parti adı belirtmeden kararsıza döndü

Aydın Erdem: Mayıs 2023 seçimlerinden sonra her iki seçmenden biri parti adı belirtmeden kararsıza döndü
Yerel seçim için geri sayım sürüyor: DEM Parti seçmeninin İmamoğlu'na desteği ne kadar?

Yerel seçim için geri sayım sürüyor: DEM Parti seçmeninin İmamoğlu'na desteği ne kadar?
Özgür Özel AKP seçmenine seslendi: 'Sarı kartı göstermezseniz...'

Özgür Özel AKP seçmenine seslendi: 'Sarı kartı göstermezseniz...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kulisler hareketlendi: AKP'nin oylarında düşüş bekleniyor

Kulisler hareketlendi: AKP'nin oylarında düşüş bekleniyor
Küresel ısınma etkisi :Türkiye Mısır’a benzeyebilir

Küresel ısınma etkisi :Türkiye Mısır’a benzeyebilir
CHP'ye 'para sayma' soruşturması: İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi

CHP'ye 'para sayma' soruşturması: İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi
Bunları sakın yapmayın! Erkeklerin kadınlarda nefret ettiği 5 özellik

Bunları sakın yapmayın! Erkeklerin kadınlarda nefret ettiği 5 özellik
Yerel seçime 18 gün kalmışken usulsüzlükler de ortaya çıkmaya başladı: Bir hanede 2 bin 99 seçmen

Yerel seçime 18 gün kalmışken usulsüzlükler de ortaya çıkmaya başladı: Bir hanede 2 bin 99 seçmen
Tarih yazdılar… ’57. Alay’ için Tekirdağ’dan Çanakkale’ye yürüyorlar

Tarih yazdılar… ’57. Alay’ için Tekirdağ’dan Çanakkale’ye yürüyorlar
Eylem Tok soruşturması...Kazayla ilgili ilk tutuklama geldi

Eylem Tok soruşturması...Kazayla ilgili ilk tutuklama geldi
O videosuyla gündem oldu: ‘Kadınların erkeklerde nefret ettiği özellikler’

O videosuyla gündem oldu: ‘Kadınların erkeklerde nefret ettiği özellikler’