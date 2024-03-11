Özgür Özel AKP seçmenine seslendi: 'Sarı kartı göstermezseniz...'

CHP lideri Özgür Özel, yaptığı konuşmada AKP seçmenine seslendi. Özel "Siyasette kuraldır; sarı kartı gösterirsen, kırmızı ışığı yakarsan, ben çantada keklik değilim dersen; senin değil, o holdinglerin, ultra zenginlerin vergilerini artıracak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 16:10
Özgür Özel AKP seçmenine seslendi: 'Sarı kartı göstermezseniz...'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Çatalca'da açıklamalarda bulundu. 

Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde: 

"(Erdoğan'a) Sana emanet edilen Hazine'nin içi doluydu, boşaldıysa hesabı emekliler vermeyecek, sen vereceksin. 1.4 trilyon değil, 690 milyara ihtiyaç var. Bu 690 milyar para bulunamaz mı? Geliyordu, son anda mani oldu. Bu İliç'te 9 kişiyi öldüren altın şirketi 222 milyon vergi ödeyecekmiş, affedilmiş. Beşli çetenin, yandaş müteahhitlerin, saray müteahhitlerinin 2022 yılında ödemesi gereken toplam 680 milyar vergiden vazgeçtiler. Size 690 milyar para olsa her ay 7'şer bin lira ödenebilirdi. Ama beşli çeteye para var, emekliye para yok. Yandaş müteahhite para var, emekliye yok.

Uçan, kışlık, yazlık, bin odalı saraya para var, emekliye para yok. Madem emekliye para yok. O zaman 31 Mart’ta da Tayyip Bey’e oy yok.

AK Partililer ve MHP'lilerin mutlaka son seçimde Tayyip Bey'e oy veren herkesin bu seçimde oy vermemesi lazım. Çünkü 4 yıl seçim yok. 4 yıl boyunca kemer sıkacağız diyor, acı reçete içireceğim diyor. Bundan sonra 'sıkı para politikası' diyor Mehmet Şimşek. Ağzından kaçırdı. Siyasette kuraldır; sarı kartı gösterirsen, kırmızı ışığı yakarsan, ben çantada keklik değilim dersen; senin değil, o holdinglerin, ultra zenginlerin vergilerini artıracak.

Bir oy Erhan Güzel'e, bir oy güzel insan Ekrem İmamoğlu'na. Söz mü? Seçime 20 gün kaldı. Lütfen Erhan kadar çok çalışın, Ekrem Başkan kadar çok çalışın. Emaneti bu Atatürk düşmanlarından geri alın. Çatalca'yı tarikat yuvası yapanlardan Çatalca'yı kurtarın."


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