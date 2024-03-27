Yerel seçime sayılı günler kala... 10 şehirde seyahat hareketliliği!

Yerel seçimler ülke genelinde seyahat hareketliliğini artırdı. En fazla artış otobüs ve uçakla seyahatlerde; Siirt, Ağrı, Batman Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat oldu.

AA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 12:37
Yerel seçime sayılı günler kala... 10 şehirde seyahat hareketliliği!
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Yerel seçimlerde oy kullanmak için memleketine giden yurttaşlar, çevrimiçi bilet satışlarında hareketliliğe neden oldu.

EN FAZLA YOĞUNLUK 3 BÖLGEDE!

Obilet'in verileri, 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle en yoğun seyahat hareketliliğinin Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde olduğunu gösteriyor.

ÇOK BİLET ALINAN TARİH 29 MART

Kayıtlı oldukları seçim bölgelerinden uzakta yaşayan vatandaşların, oy kullanmak için döndükleri illere bakıldığında en büyük artış otobüs ve uçakla seyahatlerde, iller bazında ise Siirt, Ağrı, Batman Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat illerinde gözlemleniyor.

Online bilet satışlarında geçen yıla göre en çok artış olan ilk 20 ilin yer aldığı bölgelere bakıldığında 8 ilin Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 6 ilin Karadeniz Bölgesi'nde, 4 ilin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve birer ilin de İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri'nde olduğu görülüyor.

Yerel seçimlerde oy kullanacak yurttaşlar uçak biletlerini seçimden yaklaşık 2 hafta önce satın alırken, otobüs biletlerini ise çoğunlukla seçim haftasında satın alıyor. En çok bilet alınan tarih 29 Mart oldu.


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