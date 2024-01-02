Yayınlanma: 02.01.2024 - 11:36

Güncelleme: 02.01.2024 - 11:36

Yerel seçimlere aylar kala gözler seçim tarihine döndü. Yurttaşlar, ne zaman oy kullancağını merak etti. YSK Başkanı Ahmet Yener'in resmi olarak yerel seçim sürecinin başladığını ilan etmesiyle seçim tarihi yeniden gündeme geldi. Peki, Yerel seçimler ne zaman? 2024 belediye seçimleri hangi gün yapılacak? Yerel seçimlere hangi partiler katılacak? İşte ayrıntılar...

YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN YAPILACAK?

Her 5 senede bir tekrar edilen yerel seçimlerin bu yıl ne zaman yapılacağı belirlendi. Buna göre, yerel seçimler 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilecek.

YEREL SEÇİME KAÇ PARTİ KATILACAK?

YSK Başkanı Ahmet Yener, yerel seçim sürecinin resmen başladığını duyurdu. Yener, "YSK bugün gerçekleştirdiği toplantıda seçime girecek partileri tespit etmiştir. Seçime 36 siyasi parti katılacak" açıklamasında bulundu.

Seçime katılacak partiler şöyle;

Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Zafer Partisi