Yerel seçimlerden sadece 6 gün önce belediyeye ait taşınmazları düşük değerden kendi şirketine ait taşınmazlarla ‘trampa’ yaptırmış: Giderayak ‘ballı takas’

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde AKP’li Kamil Öz belediye başkanıydı. Öz, seçimde de yeniden aday oldu ancak seçilemedi. 31 Mart seçimlerinden hemen önce Öz’ün şirketi ile belediyeye ait taşınmazların trampa edildiği ortaya çıktı. 31 Mart’taki seçimi CHP’li Cem Aykan kazandı. Aykan göreve gelir gelmez trampayı tespit etti. Savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SAYIŞTAY RAPORUNA YANSIDI

“Ballı trampa”, Sayıştay’ın Gölmarmara Belediyesi’ne yönelik 2024 yılı denetim raporuna da yansıdı. Raporda, “Belediyeye ait 3 taşınmaz, meclis kararıyla ve encümence belirlenen rayiç bedeller ile belediye başkanına ve belediye başkanının şahsi şirketine ait taşınmazlar ile trampa edilmiştir” denildi. Rapora göre, belediyenin metrekareleri sırasıyla 329,26 m2, 1915 m2 ve 1957,26 m2 olan taşınmazları ile belediye başkanının sırasıyla 39.01 m2, 153,55 m2 ve 345,59 m2 olan taşınmazları trampa edildi.

BELEDİYENİNKİ 700, BAŞKANINKİ 6 BİN TL

Belediye taşınmazlarının rayiç bedelleri encümen kararıyla 700 TL olarak belirlenirken, belediye başkanının taşınmazlarının rayiç bedelleri ise yine encümen kararıyla 6 bin TL olarak tespit edildi.

ARADA 500 METRE VAR!

Raporda, “Taşınmazların birbirine yakınlığı 500 metre olmasına rağmen taşınmazların encümence belirlenen rayiç bedellerinde açık bir oransızlık olduğu tespit edilmiştir. Gölmarmara ilçesinde belediyenin taşınmazlarının bulunduğu alanda m2 rayiç bedelleri ortalama 5 bin ile 6 bin TL civarında iken belediye taşınmazlarının m2 rayiç bedellerinin 700 TL olarak belirlenmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirilmektedir” denildi.

SUÇ DUYURUSU

Raporda, belediye tarafından verilen yanıtta, belediye başkanı ile belediye arasında gerçekleştirilen taşınmaz trampa işlemi ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Raporda, şöyle devam edildi:

“İta amiri sıfatıyla ihaleleri onaylama veya iptal etme yetkisine sahip olan ve belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etme görevi bulunan belediye başkanlarının trampa yoluyla taşınmaz edinimleri, başkan ve meclis üyelerinin yükümlülükleri başlıklı 28. madde hükmüne uygun bulunmamaktadır. Yapılan trampa işleminin ilgili birimlerce iptal edilmesi ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması gerekmektedir.”

‘BÜYÜK KAMU ZARARI VAR’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “31 Mart 2024 seçimlerinden hemen önce Gölmarmara Belediyesi’nin bazı taşınmazları, belediye başkanı AKP’li Kamil Öz’ün kendi şirketine ait taşınmazlarla trampa edilmiş. Belediyenin metrekare ortalaması 5-6 bin lira olan arazisi, metrekaresi 700 liradan sayılmış. Bu, kamu malının açıkça kişisel menfaat için kullanılmasıdır. Bu artık tuzun da kokmasıdır” dedi.

‘AÇIKÇA YASADIŞI’

Belediye başkanının kendi belediyesinin arsasını yine kendisinin şirketi ile trampa ettiğini belirten Bakırlıoğlu, “Bu, kamu malının açıkça kişisel menfaat için kullanılmasının örneğidir. Kanunlar çok açık; bu işlem açıkça yasadışıdır” değerlendirmesini yaptı. Belediyenin 4 bin metrekareyi aşkın arsasına, metrekaresi 700 TL’den değer biçildiğine işaret eden Bakırlıoğlu, buna karşın belediye başkanının küçücük arsasının 6 bin liradan işleme alındığını vurguladı.

‘HİÇBİR İŞLEM YAPILMADI’

Bakırlıoğlu, “Belediye başkanımız Cem Aykan 31 Mart seçimleri ile göreve gelir gelmez suç duyurusunda bulundu ancak bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmadı. Burada da geçmişte Malatya-Çeşme ballı takasına benzer bir hadise yaşanmış. Belediye başkanı kendi malları ile belediyenin arsalarını takas etmiş. Akıl alır gibi değil. Belediye başkanı nasıl oluyor da bu kadar gözü kara olabiliyor? Kime güveniyor?” diye sordu. Belediye Yasası’nda, “Belediye başkanları, görevleri süresince ve sonrasında iki yıl boyunca belediye ile doğrudan ya da dolaylı bir taahhüde giremez” hükmünün yer aldığına işaret eden Bakırlıoğlu, Gölmarmara’da yapılanın bu hükme aykırı olduğunu vurguladı.

‘ZARAR TAHSİL EDİLMELİ’

Bakırlıoğlu, “Bu işin sadece suç duyurusuyla kapanmaması gerekir. Büyük bir kamu zararı da oluşmuştur. Bu zararın tahsili ve trampa işleminin iptali için derhal hukuki süreç başlatılmalıdır. Gölmarmaralı hemşehrilerimin malı bir kişinin özel mülkü haline getirilemez. Bu skandalın üzeri kapatılamaz” dedi.

‘HEMEN TESPİT ETTİK’

Geçtiğimiz günlerde belediye meclisi toplantısında konuşan Gölmarmara Belediye Başkanı CHP’li Cem Aykan, trampayı ilk göreve geldiklerinde hemen tespit ettiklerini söyledi. Aykan, şunları kaydetti:

“İlk göreve geldiğimizde biz bunu hemen tespit ettik. Burada Gölmarmaralı yetimin hakkı var. Ben bugüne kadar sustum. Sayıştay’ın raporunu bekledim. Yasa çok açık. Burada memur arkadaşlar da kullanılarak bir takım usulsüz işler yapılmış. Bakın kendisine ait sırasıyla 39.01 m2, 153,55 m2 ve 345,59 metrekareyi, belediyenin 329,26 m2, 1915 m2 ve 1957,26 metrekaresiyle trampa yapıyor. Bunlar benim sözlerim değil, Sayıştay’ın sözleri. Belediyenin arsalarının metrekare değeri 700 liraymış, encümen kararı öyle diyor. Belediye başkanının arsalarının metrekaresi ise 6 bin liraymış. Sayıştay bize sordu ‘Ne yaptınız bunla ilgili?’ diye, biz de geldiğimizde durumu tespit ettiğimizi ve suç duyurusunda bulunduğumuzu ifade ettik. Biz belediyenin malını, her şeyini korumakla mükellefiz. Ben buraya rant elde edeceğim diye gelmedim. Biz ekibimizle buraya Gölmarmaralı yurttaşın malını korumaya geldik. ‘Ben güçlüyüm, arkamda devlet var’ diyerek bunu yapamazsınız. Biz hukuk sürecini başlattık, savcılık ne yapar, yapmaz bilemem. Biz tapuya da yazı yazacağız. Ben bu belediyenin malını bir Allah’ın kuluna yedirmem. Seçime 6 gün kala 25 Mart’ta; kız kardeşine ve annesinin üzerine arsa alıyor belediyeden.”