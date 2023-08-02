Yerel seçimleri işaret etti: Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan 'adaylık' açıklaması

Yayınlanma: 02.08.2023 - 17:24

Güncelleme: 02.08.2023 - 17:25

Belediye binasında basın toplantısı düzenleyen Özcan, bundan sonraki süreçte görevini bağımsız olarak sürdüreceğini söyledi.

Özcan, Bolu'ya hizmete devam edeceğini belirterek "Bu süreçte çifte standart uygulanması beni üzdü. Yani şu anda CHP'de değişim isteyen ve bunu kamuoyuyla paylaşan o kadar çok insan var ki... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan tutun kimlere kadar. Partinin Grup Başkanı, grup başkanvekilleri dahil olmak üzere değişimden bahsediliyor ama değişim isteyenler adına ihraç edilen ben oluyorum. Bu arkadaşlarımı da buradan tekrar uyarıyorum. Değişime gidilmezse CHP Genel Başkanından başlayıp demokratik bir tüzük ve güncellenmiş bir parti programıyla yola devam edilmezse CHP'yi 31 Mart'ta büyük bir hezimet bekliyor" diye konuştu.

“AYNI SÖYLEMLERLE YOLUMA DEVAM EDECEĞİM”

Özcan, kendisi hakkında alınan ihraç kararının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek başına bir tasarrufu olmadığını, bunun kamuoyuna, bazı çevrelere verilmiş bir mesaj olduğunu söyledi. Yoluna kendi bildiği Atatürkçü çizgiden asla taviz vermeden devam edeceğini dile getiren Özcan, "Bundan sonraki süreçte de aynı söylemlerle yoluma devam edeceğim." dedi.

“BAĞIMSIZ OLARAK GİRMEYİ PLANLIYORUM”

Seçim kazanması için bir siyasi partinin adayı olması gerekmediğini vurgulayan Özcan, "Bağımsız olarak aday olursan zaten herkesin adayısın demektir. CHP'nin de AK Parti'nin de MHP'nin de" dedi.

Özcan, CHP'nin ihraç kararını yargıya taşıyacağını belirterek "Bu kararın haksız olduğunu, hukuksuz bir karar olduğunu belgelemek için. Sayın Kılıçdaroğlu partinin başında kaldığı sürece, parti Atatürkçüler tarafından yönetilmediği sürece bu Cumhuriyet Halk Partisi ile yol yürümem zaten mümkün değil. Bu seçimlerde aday olacağım. Şu anda bağımsız olarak girmeyi planlıyorum ama siyaset dinamik bir yapıdır. Bazı gelişmeler olabilir, bu 6-7 ay içerisinde. Farklı bir karar alırsam da bunu kamuoyundan gizlemem" diye konuştu.