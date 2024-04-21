Yerel seçimleri kazanan kadın muhtarlar karşılaştıkları engelleri anlattı: 'Yapamazsın dediler'

Yayınlanma: 21.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.04.2024 - 04:00

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, ülke genelinde kadın muhtar sayısında artış yaşandı. Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği verilerine göre kadın muhtar sayısı yüzde 100’e yakın arttı. Daha önce 1134 olan kadın muhtar sayısı, bu seçimle birlikte 2 bin 150’ye yükseldi. Bazı bölgelerde kadın muhtarlar ilk defa seçilirken bazı yerlerde ise kadın muhtarlar ikinci kez koltuğa oturdu. Cumhuriyet konuya ilişkin Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı Ayşe Kaşıkırık ve kadın muhtarlarla konuştu.

“Kadın muhtar sayısının ikiye katlandığına” işaret eden Kaşıkırık, “Kadınlar tüm engellemelere karşı bu yarışa girdi. Hedefimize ulaşmış olduk ama tabii ki yeterli değil. Keşke daha fazla kadın muhtar seçilebilseydi” dedi. Kaşıkırık, bazı yerlerde seçime itirazların devam ettiğini belirterek önümüzdeki günlerde net bir sayının açıklanacağını kaydetti. Kaşıkırık, “Kadın muhtar oranı yüzde 2.14’tü ve en az yüzde 5’e arttırmaktı hedefimiz. Resmi olmayan verilere göre kadın muhtar sayısının 2 binin üzerine çıktığını biliyoruz” diye konuştu.

‘KADIN DEVRİMİ’

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’ndaki maden ocağına karşı direnen İkizköylülerin yeni muhtarı, direnişin önde gelen isimlerinden Nejla Işık oldu. “Burada bir kadın devrimi gerçekleştirdik” diyen Işık, mücadelesini artık İkizköy muhtarı olarak sürdürecek. Işık, “Beş yıl sonraki seçimlerde bu oran daha çok artacak. Beş yıl sonrasında diğer köylerden başka kadınlar da çıkacak aday olarak. Hep eril zihniyetin altında ezildik. ‘Kadından muhtar olmaz’ dediler. Severek işinizi yaptıktan sonra her işte başarılı olursunuz. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok” dedi.

‘DIŞLANDIM, TEHDİT EDİLDİM’

Şükran İmrak, Şanlıurfa’nın ilk kadın muhtarı oldu. Birecik ilçesinin Mezra mahallesine muhtar seçilen İmrak, “Mezra, hem kırsal bir belde hem yeni binaların olduğu bir bölge. O kadar çok zorluk çektim ki kadın olduğum için dışlandım, tehdit edildim. Eşime tehditler savruldu. Çünkü aşiret sistemi var. Dört adayın içinde kazandım” dedi.

Tehditlerin devam ettiğini belirten İmrak, “Sosyal medya üzerinden de ‘Mezra halkı gidin etek giyin, bir kadına verdiniz’ gibi yorumlar yapıyorlar. Kadını öyle aşağılayıcı bir noktada görüyorlar ki. Şu anda bir muhtarlık ofisim bile yok” dedi. Kazanmak için çok emek verdiklerini anlatan İmrak, “Eşimle insanların kapılarını çaldık, çok yol kat ettik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Şanlıurfa’nın ilk kadın muhtarıyım. Cumhuriyet tarihinde ilk defa” ifadelerini kullandı.

‘MAĞDUR KADINLAR İÇİN’

Van’da Edremit ilçesinin Erdemkent Mahallesi’nde muhtar olan Suna Kotan yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Üzerime çok geldiler. Eşimin polis memuru olmasından dolayı tayinci olduğumu iddia ettiler. ‘Bir bayan olarak yapamazsın’ dediler ama ben ‘Yaparım’ dedim. Hiçbir şekilde beni yıldırmaya güçleri yetmedi. Ben Van’da üçüncü kadın muhtarım. Gurur duyuyorum kendimle. Burada mağdur çok kadın var. Onlar için de muhtar olmak istedim. Her kadının ayakta durması gerekiyor.”

