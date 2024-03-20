Yergök: Kimse partiden aldığı gücü partiye karşı kullanamaz

Eski CHP milletvekili Ziya Yergök, Seyhan ve Çukurova Belediye Başkanları’nın kendilerinden farklı biri aday gösterildiği için yanlış bir tutum içerisine girdiklerini belirterek, "Arkadaşlarımızın tutumlarını yanlış buluyoruz bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Biz partimizin ve adaylarımızın yanındayız” dedi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 20.03.2024 - 16:25
Yergök: Kimse partiden aldığı gücü partiye karşı kullanamaz
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Adana Seyhan Belediye Başkan adayı Oya Tekin, Hukukçular Derneği’nin düzenlediği avukatlar toplantısına katıldı. Meslektaşlarıyla bir araya gelen Tekin, “Adaletin sağlanması için çalışan, ülkemizin ve toplumumuzun geleceği için demokrasi için seçim güvenliğinde ön saflarda yer alan tüm meslektaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum” dedi.  

‘BU YANLIŞTAN DÖNÜLMELİ’

Eski CHP milletvekili Ziya Yergök ise Seyhan ve Çukurova Belediye Başkanları’nın kendilerinden farklı biri aday gösterildiği için yanlış bir tutum içerisine girdiklerini belirterek şunları söyledi:

”Arkadaşlarımızın tutumlarını yanlış buluyoruz bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Biz partimizin ve adaylarımızın yanındayız dedik. Bir partili davranışı budur. Hiç kimse partiden aldığı gücü partiye karşı kullanamaz. Bu doğru değil” ifadelerini kullandı. Oya Tekin ve Emrah Kozay’ın (CHP Adana Çukurova Belediye Başkan Adayı) daha önce partide görev aldıklarını ve görevde zorluk yaşamayacaklarını vurgulayan Yergök, “31 Mart'ta CHP'nin bayrağını yine bu kalelere Seyhan ve Çukurova’ya dikecekler buna olan güvenimiz tamdır”


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