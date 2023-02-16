Yerle bir olan Hatay’ın bu caddesinde hiçbir ev yıkılmadı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yerle bir olan Hatay’ın Ekinci mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde hiçbir ev yıkılmazken, bu durumu görenler gözlerine inanamadı.

İHA
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 19:48
Yerle bir olan Hatay’ın bu caddesinde hiçbir ev yıkılmadı
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin etkilediği illerden biri olan Hatay, adeta yerle bir oldu.

Ancak merkez Antakya ilçesi Ekinci mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde yüksek katlı binaların bulunmasına rağmen herhangi bir bina yıkılmazken bazı evlerin çatılarında ufak hasarlar olduğu görüldü. 

O mahalle havadan dron ile görüntülendi. 



Kahramanmaraş depremi hatay

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