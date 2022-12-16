'Yerli malı' etkinliği acilde bitti! 47 öğrenci birden...
İstanbul Esenyurt'ta yerli malı etkinliğinde evlerinden getirdikleri yiyeceklerden yiyen 47 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir okulda Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi. Farklı sınıflardan 47 öğrenci, etkinlikte yedikleri ürünlerin ardından rahatsızlandı. Haber verilmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri gitti. Rahatsızlanan öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Abdulkadir Çelik adlı veli, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların hastaneye kaldırıldığını öğrenince buraya geldiklerini ifade ederek, "Ambulanslarla çocukları buraya taşımışlar. Gıda zehirlenmesi dediler. Konuyu tam olarak bilmiyorum ama okulda bugün Yerli Malı Haftası etkinliği vardı. Sağlık durumları iyi, şu anda bir şeyleri yok." şeklinde konuştu.
Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.
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