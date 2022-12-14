Yerli Malı Haftası etkinliğinde 12 öğrenci hastanelik oldu

Niğde'de, 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle okula getirilen yiyecekleri tüketen 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

DHA
14 Aralık 2022 Çarşamba, 16:32
Yerli Malı Haftası etkinliğinde 12 öğrenci hastanelik oldu
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Olay, Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Öğrenciler, 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle evlerinde hazırladıkları yiyecekleri okula getirdi.

Burada yiyecekleri tüketen öğrencilerden 12'si kısa süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadı. İhbarla okula gelen sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrası öğrencileri Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

 


Yerli Malı Haftası Zehirlenme öğrenci

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