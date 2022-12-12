Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası ne zaman?

12 Aralık 2022 Pazartesi, 16:07

Yerli Malı Haftası (Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası), Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardandır.



YERLİ MALI HAFTASI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin Başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

Yerli Malı Haftası her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanmakta.

YERLİ MALI HAFTASININ AMACI NEDİR?