Ulusal Sanayici İş Adamları Derneği'nden yerli malı çağrısı

12 Aralık 2022 Pazartesi, 12:43

Yerli Malı Haftası'nın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artırmaktır. Bu hafta süresince yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulmaktadır.

Ulusal Sanayici İş Adamları Derneği de 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası için bir videolu paylaşımda bulundu.

Kutlama ve çağrı konseptli paylaşım şöyle:

"Ekonomi, tarım, hayvancılık, sanayi, eğitim gelecek biz ithal ettikçe, ithal mal kullandıkça bize mal satan ülkenin üretim kalitesi, verimi ve karı artıyor. Kendi üretimimiz ise düşüyor. Üretmeliyiz, Türkiye'nin stratejik sektörleri olmalıdır. Geçmişte yaptık; SEKA şeker fabrikaları, SEK, Tekel, Sümerbank... Yine yaparız. Yerli malı, yerli üretim, bir nostalji değil, zorunluluktur. Biz üretelim ki üreticimiz kazansın. Bizim işçimiz, esnafımız kazansın. Gerçekten güçlü bir ülke olmak için üretimi artırmak, milli olana sahip çıkmak önceliğimiz olmalıdır. 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası kutlu olsun."