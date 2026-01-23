Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yerlikaya duyurdu: 17 ilde 'siber dolandırıcılık' operasyonu, 188 gözaltı!

Yerlikaya duyurdu: 17 ilde 'siber dolandırıcılık' operasyonu, 188 gözaltı!

23.01.2026 08:45:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Yerlikaya duyurdu: 17 ilde 'siber dolandırıcılık' operasyonu, 188 gözaltı!

Bakan Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 17 ilde iki haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 118 şüpheliden 68'inin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 17 il merkezli "siber dolandırıcılık" suçuna yönelik jandarma tarafından son iki haftada düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

2020-2026 döneminde banka hesaplarında 2 milyar 183 milyon lira işlem hacmi bulunan 118 şüphelinin yakaladığını bildiren Yerlikaya, şüphelilerden 68'inin tutuklandığını, 45'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını belirtti.

Şüphelilerce işlenen "siber dolandırıcılık" suçundan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellediklerini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde il jandarma komutanlıklarımızca; Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Düzce, Erzurum, Isparta, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde, Şanlıurfa ve Trabzon merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, ele geçirdikleri kişisel veriler ile vatandaşlarımızı dolandırdıkları, mağdur vatandaşlarımızın banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak irtibata geçtikleri vatandaşlarımızı dolandırdıkları, sosyal medya hesapları üzerinden 'yatırım danışmanlığı, ürün satışı, satılık ev ilanı, sosyal yardım başvurusu' gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi."

Çok sayıda dijital materyal ve muhtelif miktarda doküman ele geçirildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçenleri tebrik etti.

İlgili Konular: #Operasyon #dolandırıcılık #Ali Yerlikaya #siber dolandırıcılar

İlgili Haberler

Sosyal medyada 'bal tuzağı' yöntemiyle vurgun: Erkekleri dolandıran 19 şüpheli yakalandı!
Sosyal medyada 'bal tuzağı' yöntemiyle vurgun: Erkekleri dolandıran 19 şüpheli yakalandı! Ankara'da sosyal medya üzerinden kurulan "bal tuzağı" yöntemiyle erkekleri dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 zanlı yakalandı.
IBAN dolandırıcılığına dikkat: Başına gelmeyen kalmadı
IBAN dolandırıcılığına dikkat: Başına gelmeyen kalmadı Adana'da 3 sene önce arkadaşına güvenip IBAN'ını kullandıran 23 yaşındaki Özlem Develi, dolandırıcılıktan 15 gün cezaevinde tutuklu kaldı. Hakkında açılan 20 davadan 11'i de süren ve bir davada 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Develi, "Ben suçsuz yere cezaevine girdim. Yapmadığım halde cezasını ben çekiyorum" dedi.
'Sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık: 7 zanlı tutuklandı
'Sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık: 7 zanlı tutuklandı Adana'da hafif ticari araç almak isteyen kişiyi "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.