Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yerlikaya duyurdu... 41 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyon, 135 gözaltı!

Yerlikaya duyurdu... 41 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyon, 135 gözaltı!

5.11.2025 09:25:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Yerlikaya duyurdu... 41 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyon, 135 gözaltı!

Bakan Ali Yerlikaya, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik dün 41 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 135 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlükleri KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda operasyonlar düzenlendiği bilgisini verdi.

Adana, Erzincan ve Van merkezli 41 ilde düzenlenen operasyonlarda; 95 ruhsatsız tabanca, 3 bin 116 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 31 ruhsatsız av tüfeği, 2 el bombası ve 19 bin 467 silah parçası ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, şüphelileri yakalayarak ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçları engellediklerini ve huzuru kaçıran çeteler ile organize suç örgütlerine silah temininin önüne geçtiklerini belirtti.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz, yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

İlgili Konular: #Operasyon #gözaltı #silah #Ali Yerlikaya

İlgili Haberler

Yerlikaya duyurdu... 59 ilde siber suç operasyonları, 190 tutuklama!
Yerlikaya duyurdu... 59 ilde siber suç operasyonları, 190 tutuklama! Bakan Ali Yerlikaya, "59 il merkezli 'Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 190 şüpheli şahıs tutuklandı, 111’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" açıklamasında bulundu.
'Saraçlar' suç örgütüne operasyon... Aralarında kamu görevlileri de var: 21 gözaltı!
'Saraçlar' suç örgütüne operasyon... Aralarında kamu görevlileri de var: 21 gözaltı! İzmir'in 6 ilçesinde, 'Saraçlar’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2’si kamu görevlisi olan 21 şüpheli gözaltına alındı.
36 ilde ’Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği’ operasyonu: 86 kişi gözaltına alındılar
36 ilde ’Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği’ operasyonu: 86 kişi gözaltına alındılar Sakarya merkezli 36 ilde eş zamanlı olarak polis ekipleri tarafından ’Çevrimiçi çocuk müstehcenliği’ suçlaması kapsamında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 86 şüpheliden 25’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.