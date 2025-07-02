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Yerlikaya duyurdu: 7 ilde organize suç örgütüne operasyon, 30 gözaltı!

Yerlikaya duyurdu: 7 ilde organize suç örgütüne operasyon, 30 gözaltı!

2.07.2025 08:49:00
Güncellenme:
ANKA
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Yerlikaya duyurdu: 7 ilde organize suç örgütüne operasyon, 30 gözaltı!

Bakan Ali Yerlikaya, "Adana merkezli 7 ilde elebaşılığını Ş.I.'nın (yurt dışı firar) yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 825 kilogram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirdik, organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli zehir tacirini yakaladık" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli düzenlenen operasyonlarda 825 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"825 kilogram eroin ele geçirdik. Adana merkezli 7 ilde elebaşılığını Ş.I.'nın (yurt dışı firar) yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarımızda, 825 kilogram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirdik, organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli zehir tacirini yakaladık.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Adana merkezli Hakkari, Hatay, İstanbul, Van, Diyarbakır ve Mersin'de 38 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 

Adana Valimizi, operasyonları koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Adana İl Emniyet Müdürümüzü ve İl Emniyet Müdürlerimiz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz mücadelemizde aziz milletimizin desteği ve duyarlılığı çok önemli. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım."

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