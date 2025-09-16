Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yerlikaya duyurdu: 74 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon, 1811 gözaltı!

Yerlikaya duyurdu: 74 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon, 1811 gözaltı!

16.09.2025 08:15:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Yerlikaya duyurdu: 74 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon, 1811 gözaltı!

Bakan Ali Yerlikaya, 74 ilde düzenlenen operasyonda 1 ton 183 kilogram uyuşturucu ile 2 milyon 790 bin uyuşturucu hap ele geçirdiğini, 1811 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 74 ilde 2 bin 705 ekip, 6 bin 760 personel, 21 hava aracı ve 47 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Yapılan çalışmalarda 1 ton 183 kilogram uyuşturucu ile 2 milyon 790 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, operasyonlarda 1811 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Gençler, uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Operasyon #uyuşturucu #gözaltı #Ali Yerlikaya

İlgili Haberler

Bakan Yerlikaya duyurdu... Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu... Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı Konya’da yapılan operasyonlarda 739 bin uyuşturucu hap, 141 kilo bonzai ve 2 kilo 825 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Gelişmeyi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
Mersin'de 3,5 milyon uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda 8 şüpheli adliyede
Mersin'de 3,5 milyon uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda 8 şüpheli adliyede Mersin’de düzenlenen 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
2 milyar TL değerinde uyuşturucu madde... Sarp ve Gürbulak gümrük kapılarında yakalandı!
2 milyar TL değerinde uyuşturucu madde... Sarp ve Gürbulak gümrük kapılarında yakalandı! Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Sarp ve Gürbulak gümrük kapılarında gerçekleştirilen operasyonlarda 2 milyar 741 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.