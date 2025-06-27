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Yerlikaya duyurdu: FETÖ'ye 46 ilde operasyon, 361 gözaltı!

Yerlikaya duyurdu: FETÖ'ye 46 ilde operasyon, 361 gözaltı!

27.06.2025 09:23:00
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İHA
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Yerlikaya duyurdu: FETÖ'ye 46 ilde operasyon, 361 gözaltı!

Bakan Ali Yerlikaya, "46 ilde FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ terör örgütünün ‘güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması, finans ve güncel eğitim yapılanmaları’ içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, örgütün kripto haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olmak, sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak ve münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak suçlarından aranan şüphelilere 46 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Tekirdağ’da operasyonlar düzenlendi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."
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