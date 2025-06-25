Cumhuriyet Gazetesi Logo
FETÖ'nün sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 5 gözaltı kararı!

FETÖ'nün sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 5 gözaltı kararı!

25.06.2025 09:20:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
FETÖ'nün sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 5 gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin sınavlardaki usulsüzlüklerine ilişkin soruşturmada 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında, 2012 yılı Gelir Uzmanlığı Yardımcılığı ile 2013 yılı Vergi Müfettişliği Yardımcılığı Giriş Sınavlarına ilişkin usulsüzlükler tespit edildi.

Yürütülen soruşturmalarda, FETÖ üyelerinin sınav öncesi yazılı sınav sorularına erişerek bu soruları örgüt mensuplarına dağıttığı belirlendi. Bu kapsamda, sınav sorularını temin ederek başarı elde ettiği tespit edilen 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İKİSİ AKTİF GÖREVDE, 3'Ü İHRAÇ EDİLMİŞ!

Şüphelilerden 2’sinin halen kamuda aktif görevde olduğu, 3’ünün ise daha önce kamu görevinden ihraç edildiği bildirildi. Ayrıca, şüphelilerin FETÖ’nün örgütsel iletişim aracı olan ByLock uygulamasını kullandıkları değerlendiriliyor. Ankara merkezli yürütülen soruşturma çerçevesinde, 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek şüphelilerin gözaltına alınmasına karar verildi. Soruşturma, FETÖ'nün devlet kadrolarına sızmak amacıyla sınav sorularını ele geçirme faaliyetlerine yönelik devam ediyor.

İlgili Konular: #sınav #fetö #gözaltı #Usulsüzlük

İlgili Haberler

FETÖ'nün sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 7 gözaltı kararı
FETÖ'nün sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 7 gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011-2015 yılları arasında yapılan bazı sınavlarda soruların FETÖ mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturması kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün sınav usulsüzlüğü soruşturmasında flaş gelişme!
FETÖ'nün sınav usulsüzlüğü soruşturmasında flaş gelişme! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'nin 2012 yılı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı'na yönelik usulsüzlükleri kapsamında yürütülen soruşturmada, 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün 'sınav usulsüzlüğü' soruşturmasında 11 gözaltı kararı!
FETÖ'nün 'sınav usulsüzlüğü' soruşturmasında 11 gözaltı kararı! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014-2015 gelir uzmanlığı yardımcılığına giriş sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturmalar kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.