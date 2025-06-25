FETÖ'nün sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 5 gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında, 2012 yılı Gelir Uzmanlığı Yardımcılığı ile 2013 yılı Vergi Müfettişliği Yardımcılığı Giriş Sınavlarına ilişkin usulsüzlükler tespit edildi.

Yürütülen soruşturmalarda, FETÖ üyelerinin sınav öncesi yazılı sınav sorularına erişerek bu soruları örgüt mensuplarına dağıttığı belirlendi. Bu kapsamda, sınav sorularını temin ederek başarı elde ettiği tespit edilen 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İKİSİ AKTİF GÖREVDE, 3'Ü İHRAÇ EDİLMİŞ!

Şüphelilerden 2’sinin halen kamuda aktif görevde olduğu, 3’ünün ise daha önce kamu görevinden ihraç edildiği bildirildi. Ayrıca, şüphelilerin FETÖ’nün örgütsel iletişim aracı olan ByLock uygulamasını kullandıkları değerlendiriliyor. Ankara merkezli yürütülen soruşturma çerçevesinde, 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek şüphelilerin gözaltına alınmasına karar verildi. Soruşturma, FETÖ'nün devlet kadrolarına sızmak amacıyla sınav sorularını ele geçirme faaliyetlerine yönelik devam ediyor.