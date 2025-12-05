Yerlikaya duyurdu: 'Kadın sürücüye saldıran kişi gözaltına alındı'

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Fetih Mahallesi'nde saat 08.20 sıralarında korkunç bir saldırı meydana geldi.

İddiaya göre; 34 HGG 545 plakalı otomobiliyle Sancak Sokak'ta seyreden doktor olduğu öğrenilen Esra S. ile 06 EHF 581 plakalı aracın sürücüsü Taner T., arasında yol verme tartışması çıktı. Bunun üzerine Taner T. aracından inerek Esra S.'nin aracının kapısını açmaya çalıştı. Kapıyı açamayan Taner T., sokaktan uzaklaştı.

ARACA TEKMEYLE SALDIRDI

Olaydan kısa sürenin ardından taraflar Esatpaşa Caddesi'nde yeniden karşılaştı. Kadın sürücünün caddede sollama yaptığı sırada, Taner T. geriye doğru manevra yaparak Esra S.'nin aracına çarptı. Olayın ardından tekrar aracından inen Taner T., Esra S.'nin otomobiline tekmeyle saldırdı. Sosyal medyadaki görüntüleri ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şüphelinin yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul Ataşehir’de trafikte tartıştığı bir kadın sürücüye hakaret ederek, aracına zarar veren T.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Nedir bu öfke, nedir bu zorbaca hareketler? Trafik, yalnızca taşıtların akışı değil; toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir. İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren bu maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücüye, 180 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Trafik güvenliğini hiçe sayan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davranan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız."