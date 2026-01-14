Yeşilay'dan 'sanal kumar' alarmı: 'Bağımlılık tedavi edilebilir, yalnız değilsiniz'

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, sanal kumarın yaygınlaşmasına dikkat çekmek ve kumar bağımlılığına ilişkin 2025 yılı verilerini kamuoyuyla paylaşmak amacıyla bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, “Bağımlılık bir irade meselesi değil, tedavi edilebilir bir sağlık sorunudur” diyerek, kumar bağımlılığıyla mücadelede toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

YEDAM’A BAŞVURULAR DÖRT YILDA İKİYE KATLANDI

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) verilerine göre, kumar nedeniyle yapılan başvurular 2022’de 3 bin 6 iken, 2025’te bu sayı 5 bin 748’e yükseldi.

Başvuruların yaş dağılımı, bağımlılığın özellikle genç ve orta yaş grubunu etkilediğini ortaya koydu. Kumar oynayanların yüzde 36,7’si 20–30 yaş, yüzde 43,4’ü ise 30–40 yaş aralığında yer alıyor. 18 yaşından önce kumarla tanışanların oranı ise yüzde 34,3’e ulaştı.

SOSYAL ÇEVRE EN BÜYÜK ETKEN

YEDAM verileri, kumara başlama nedenleri arasında sosyal çevrenin etkisini öne çıkardı. Danışanların yüzde 57,4’ü arkadaş çevresi aracılığıyla kumara başladığını belirtirken, yüzde 20’si merak, yüzde 6,5’i ise boş zamanlarını değerlendirme amacıyla kumara yöneldiğini ifade etti.

‘YASAL YA DA YASA DIŞI DİYE BİR AYRIM OLMAZ’

Kumar bağımlılığıyla mücadelede seferberlik çağrısı yapan Dinç, çözüm önerilerini beş başlıkta şu şekilde topladı:

“Kumar, ‘şans’ ya da ‘bahis’ gibi kavramlarla masumlaştırılamaz; ortak bir kavram birliği sağlanmalı. Kumar reklamları tamamen yasaklanmalı. Kumara erişim kanalları daraltılmalı, denetim mekanizmaları güçlendirilmeli. Dijital oyunlarla kumar arasındaki ilişki incelenmeli, oyunlara yönelik bir derecelendirme sistemi getirilmeli. Sosyal medya fenomenleri ve dijital platformlarda kumarı özendiren içeriklere yaptırım uygulanmalı”.

Dinç, psikoterapiye düzenli devam eden danışanların yüzde 80’inin kumardan uzaklaştığını belirterek, “Erken destek, anlayış ve profesyonel yardım insanların hayatını gerçekten değiştirebilir” dedi. Dinç, ayrıca gençlere yönelik eğitim programlarının yaygınlaştırılması, çevrim içi platformların denetlenmesi ve ailelerin sürece aktif katılımının önemine dikkat çekti.

Yeşilay, kumar bağımlılığıyla mücadelede desteğe ihtiyaç duyan herkesi YEDAM Danışma Hattı 115 üzerinden ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı hizmet almaya davet etti.