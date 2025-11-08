Yeşilçam’ın usta ismi Salih Güney'den kötü haber: Aylardır mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı!

İstanbul'un Şişli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpan Türk sinemasının efsane oyuncularından Engin Çağlar hayatını kaybetti.

"KEND İ HATASI... YAYA GEÇİDİ VARKEN"

Çağlar gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanırken, Yeşilçam'ın usta oyuncularından Salih Güney meslektaşı hakkında konuştu.

Nişantaşı'nda önceki gün görüntülenen Güney, Engin Çağlar'ın vefatıyla ilgili "Kendi hatası. Yaya geçidi varken! Orası hızlı bir yer. Çok tehlikeli. Trafik ışığı yok" dedi.

"KOAH BAŞLADI"

80 yaşındaki Salih Güney kendi sağlığıyla ilgili ise, şu açıklamayı yaptı:

"Zamanında çok sigara içtiğim için nefes alma sorunum var. 5-6 ay önce KOAH başladı. Sigara içenlere tavsiyem; sakın içmeyin. Geçenlerde katıldığım baloda bir doktor beni çağırdı, şimdi ona gidiyorum. Aslında bırakmıştım ama akşam yemeklerinden sonra dayanamıyorum. 60 senedir içiyorum."