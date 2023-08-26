Yeşilçam'ın 'Artist Ahmet'i Ahmet Cengiz hayatını kaybetti
'Artist Ahmet' lakaplı Yeşilçam oyuncusu Ahmet Cengiz yaşamını yitirdi.
"Umudumuz Şaban", "Nerede O Eski Günler", "Islak Mendil", "Kara Gurbet" ve "Dokunmayın Dünyama" ve 100’den fazla filmde rol alan Yeşilçam Sanatçısı Ahmet Cengiz 70 yaşında hayatını kaybetti.
AHMET CENGİZ KİMDİR?
1953 yılında Gaziantep’in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Cengiz, birçok Yeşilçam filminde rol aldı. Bir filmin kavga sahnesinde burnu kırılan Cengiz, sinema sektörünü bırakmıştı. Dün rahatsızlanan Ahmet Cengiz hastanede hayatını kaybetti.
Ahmet Cengiz kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık’ta toprağa verildi. Cenaze törenine oyuncunun yakınları ve sevenleri katıldı.
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