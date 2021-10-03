Yeşilırmak'ta endişelendiren görüntü: Çok sayıda balık karaya vurdu
Amasya’da Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balık kıyıya vurdu. Hareketsiz ya da çırpınan balıklar görenleri üzdü.
Merkeze bağlı Kızseki köyü ile bir HES regülatörü arasındaki alanda balıkların yarı baygın şekilde suyun yüzeyine çıktığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Sudan ve balıklardan numuneler alınıp nehrin farklı bölgelerinde ölçümler gerçekleştirildi. Su yüzeyinde çırpınan irili, ufaklı çok sayıda balığı görür görmez jandarmaya haber verdiğini belirten Kızseki köyü eski muhtarı Burhan Gelir, bölgedeki balık ölümlerinin araştırılmasını istedi.
'OKSİJEN YETERSİZLİĞİ' NEDEN OLUYOR
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu yerde meydana gelen çok az sayıdaki balık ölümlerinin sudaki çözünmüş oksijen miktarının balıkların tolere edemeyeceği değerlerin altına ani olarak düşmesi sonucu ortaya çıkan ‘oksijen yetersizliğinin' neden olduğu anlaşılmaktadır. Su numunelerinin analiz sonuçları geldikten sonra tekrar değerlendirilecek olup konuyla ilgili çalışmalar titizlikle devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.
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