Yeşim Salkım, Bakan Fahrettin Koca'ya hakkını helal etmedi: 'Gözümün önünde eridi...'

Yayınlanma: 01.07.2024 - 13:56

Güncelleme: 01.07.2024 - 13:57

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın görevden istifa ettiği ve bakanlıktaki kişisel eşyalarını topladığı iddiası gündeme geldi.

İddialar sonrası Fahrettin Koca ise “Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda” açıklamasında bulundu.

"ORALI BİLE OLMADI"

İstifası henüz resmiyete kavuşmazken, şarkıcı Yeşim Salkım'dan bir paylaşım geldi.

Daha önce kalp nakli bekleyen bir çocuk için Koca’dan yardım isteyen Salkım, ''Gözümün önünde eridi Esila... Oralı bile olmadığına bizzat şahidim. Sonra da yok Suriyeli vatandaşı uçakla getirdik diye övündünüz, bir filmin başı değil sonu akıllarda kalır ben size hakkımı helal etmiyorum" dedi.

YARDIM İSTEMİŞTİ

Yeşim Salkım daha önce kalp nakli bekleyen bir hasta için çağrıda bulunmuş ve "Esila kalp bekliyor.... 5 yıldır mücadele veriyor . Operasyon oldu ama şu an yoğun bakımda maalesef vücut zayıf . Onun gibi binlerce insan , çocuk hastanelerde şu anda çare arıyor neredesiniz ? Her şeye çığırtkanlık yapanlar kendi ülkenizin insanı ölüyor klavye kahramanlığı burası dedim ya boşsunuz!!" paylaşımı yaparak Koca'dan yardım istemişti.

ESİLA KİMDİR?

Ankara’da kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve 5,5 yıllık bekleyişin ardından kalp nakli olan 16 yaşındaki Elisa Tüfekçi, nakilden saatler sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Genç Elisa’nın hastanede yatarken organ bağışına dikkat çekmek için çizdiği resim gündem olmuştu.